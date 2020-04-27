Перехваты натовских истребителей уже стали плановыми

Российские лётчики в ходе плановых полётов над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили воздушную цель, направляющуюся к государственной границе РФ, сообщил Балтийский флот.

«Для идентификации цели из состава авиационной группы БФ были выделены два истребителя Су-27, обеспечивающих истребительное прикрытие в районе выполнения учебно-боевых задач российскими экипажами. Лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение», - сказано в сообщении.

После изменения иностранным самолетом курса полета от государственной границы Российской Федерации, истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

Отмечается, что полёты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.