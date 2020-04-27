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Российская газета

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: Алексей Павлишак/ТАСС

Новую модификацию морского универсального ножа (НМУ) получат военные моряки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитана первого ранга Игоря Дыгало.

По его словам, нож можно использовать при подготовке имущества для швартовных операций, а также такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ.

Новый нож в прошлом году разработали в инициативном порядке сотрудники подмосковного предприятия "КАМПО". Отмечается, что эта модификация НМУ имеет на вспомогательном клинке специальный инструмент, который позволяет подрезать и снимать изоляцию с кабелей и проводов при выполнении электромонтажных работ, а также свайки для осуществления такелажных работ с канатами и тросами из растительных и синтетических волокон.

Предполагается, что поставка ножей по госконтракту будет осуществляться в 2020 году. Уже готовится выпуск первой установочной партии ножей.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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