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Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной

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Источник изображения: Фото: Baz Ratner / REUTERS

Эпидемия коронавирусной инфекции на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») вследствие своей аномальной статистики озадачила эпидемиологов, пишет Popular Mechanics.

Издание замечает, что половина из тех, у кого анализы на COVID-19 оказались положительными, — это мужчины и женщины до 30 лет, которые не обнаруживают явных симптомов заболевания.

«Это гораздо большее число бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США, где примерно 25 процентов из тех, кто дал положительный результат, являются бессимптомными», — пишут журналисты.

Издание заключает, что данное обстоятельство предоставляет «почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет», однако сожалеет, что команда корабля не дала согласие на проведение соответствующих исследований.

Popular Mechanics напоминает, что из около 5000 членов экипажа положительные анализы на COVID-19 продемонстрировали 777 человек, из которых один умер. Вспышка коронавирусной инфекции на авианосце, согласно изданию, началась 22 марта, когда был зафиксирован первый больной.

В феврале Popular Mechanics назвало Theodore Roosevelt типа Nimitz Военно-морских сил Соединенных Штатов «лучшим защищенным авианосцем в истории».

Theodore Roosevelt стал четвертым американским кораблем типа Nimitz. Начал строиться в 1980-м, спущен на воду в 1985-м, введен в эксплуатацию в 1986-м. По сравнению с предыдущими тремя кораблями своего типа, подвергся существенной модернизации.

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