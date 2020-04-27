Россия предложила НАТО отказаться от военных учений на время пандемии

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Елены Черненко "На поле штаммы грохотали. В НАТО не расслышали предложения России отказаться от военных учений на время пандемии", около двух недель назад Россия предложила НАТО заморозить проведение любых военных учений и соблюдать военную сдержанность во время всего периода пандемии. По мнению российской стороны, такое совместное решение стало бы "конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом" на фоне шквала негативных новостей. Однако Североатлантический альянс на инициативу Москвы не отреагировал. В НАТО "Ъ" заявили, что Россия альянсу ничего подобного не предлагала.

Американский эскадренный миноносец DDG 78 Porter (типа Arleigh Burke) проводит совместные учения в Черном море с румынским фрегатом F 222 Regina Maria (бывшим британским London типа Broadsword Batch 2) 13.04.2020 (с) Andrew Stopchick Palacio / ВМС США

Россия обновила свое предложение Североатлантическому альянсу о взаимных шагах по снижению напряженности. Об этом "Ъ" рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Напомним, что в прошлом году российская сторона предложила странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения. Речь шла прежде всего о Балтийском и Черноморском регионах (подробнее см. "Ъ" от 26 декабря). "Ъ" обратился в МИД, чтобы узнать, удалось ли реализовать эту инициативу. Из ответа Сергея Рябкова следует, что в НАТО на нее так и не отреагировали. При этом, по его словам, в ходе последних контактов с представителями Североатлантического альянса российская сторона подчеркнула, что "актуальность ранее переданных, в том числе в ходе контактов по военной линии, предложений о снижении напряженности в Европе сохраняется". "Это включает в себя перенос районов проведения учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, идею использования транспондеров при полетах военной авиации над Балтийским морем, согласование минимальных параметров сближения самолетов и кораблей",- пояснил он "Ъ".

Между тем, по словам высокопоставленного дипломата, Россия дополнила свое предложение. "Около двух недель назад мы обратились к натовским странам с предложением о прекращении в Европе военных учений и о соблюдении военной сдержанности на период пандемии,- рассказал Сергей Рябков.- Мы не стали это афишировать, потому что видим, насколько безответственно коллеги в натовских странах относятся к тем предложениям, которые выдвигает Российская Федерация в публичном пространстве. Они, даже не вдумываясь в эти предложения, тут же ставят на них клеймо "пропаганда", и на этом все заканчивается. Поэтому мы решили пойти по пути тихой дипломатии".

Целесообразность российской инициативы собеседник "Ъ" объяснил так: "В одностороннем порядке Россия уже приняла ряд мер, созвучных нашему предложению, было бы неплохо, если бы мы пришли с натовцами к какому-то взаимопониманию. Потребность в таком конструктивном, позитивном и оздоровляющем шаге сейчас велика, особенно на контрасте с той волной негативных новостей, которая нас всех захлестывает".

Однако в НАТО, по его словам, и это предложение оставили без ответа: "Реакция нулевая. Все это куда-то сброшено и, судя по всему, положено под сукно". "Мы в своем кругу даже определенный тотализатор организовали",- поделился Сергей Рябков.

По словам дипломата, некоторые из его коллег думают, что если отклик и будет, то его суть опять сведется к тому, что это "российская пропаганда".

Другие считают, что суть отклика сведется к тому, что Россия пытается вбить клин между атлантическими союзниками. "Посмотрим, кто выиграет",- заключил замминистра.

Россия сейчас не проводит каких-либо крупных военных маневров. В то же время в ряде военных округов, в том числе граничащих с НАТО, локальные учения продолжаются. Например, на этой неделе более десяти надводных кораблей Балтийского флота были задействованы в учениях по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника. А около десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота в ходе тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах. В начале и середине апреля прошли учения в Крыму и акватории Черного моря.

На территории стран НАТО как раз сейчас должны были проходить крупнейшие за 25 лет военные учения под руководством США Europe Defender 2020 ("Защитник Европы"): планировалось, что в них примут участие более 37 тыс. военных из 18 стран-членов и государств-партнеров альянса. Однако из-за пандемии коронавируса масштаб учений был существенно сокращен (хотя, например, на прошлой неделе в Латвии маневры с участием 600 военнослужащих и 100 единиц техники прошли по плану). Ряд плановых мероприятий - например, уже стартовавшие было учения восьми стран НАТО и их партнеров в Норвегии Cold Response 2020 ("Холодный ответ") - пришлось совсем отменить. На июнь запланированы ежегодные масштабные маневры НАТО на Балтийском море Baltops, однако в альянсе не исключают, что их придется сократить или перенести. Но, как и в случае с российской стороной, учения меньшего масштаба продолжаются: на этой неделе четыре страны НАТО и два государства-партнера альянса отрабатывали взаимодействие авиации в небе над Балтийским морем.

Официальный представитель альянса Оана Лунджеску заявила "Ъ", что "за последние недели НАТО модифицировало или отменило некоторые военные учения из-за пандемии и продолжает принимать все необходимые меры для защиты своих войск". "В то же время мы по-прежнему готовы сдерживать любую угрозу и защищать наши страны, поскольку мы не допустим, чтобы этот кризис здравоохранения превратился в кризис безопасности",- подчеркнула она.

Что же касается действий России, то, по словам главы пресс-службы Североатлантического альянса, в НАТО с большой озабоченностью наблюдали в марте за российской военной активностью в регионе Балтийского моря и над Атлантикой. "Кроме того, в марте Россия провела крупные внеочередные учения, которые, по официальным данным, были направлены на поддержку военными гражданских усилий по противодействию пандемии. Мы же считаем, что они должны были продемонстрировать боеготовность России в условиях COVID-19",- сказала она.

Оана Лунджеску признала: в последнее время активность российских вооруженных сил снизилась. Однако озабоченность НАТО это не сняло.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска на востоке Украины,- подчеркнула она.- По данным ОБСЕ, в Донецкой и Луганской областях продолжаются нарушения режима прекращения огня. И нас беспокоят попытки сепаратистов ограничить свободу передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, используя COVID-19 в качестве предлога". Представитель НАТО призвала Россию "использовать свое влияние для того, чтобы наблюдатели имели безопасный и беспрепятственный доступ" в нужные районы.

Но и это не все претензии НАТО к России. "Мы также видели заявления российских и поддерживаемых Россией СМИ о том, что НАТО и его страны-члены виновны в появлении COVID-19. Такие претензии совершенно безосновательны. Печально, что некоторые пытаются использовать этот страшный кризис для распространения дезинформации. Это должно прекратиться",- заключила Оана Лунджеску.

Комментируя же вопрос "Ъ" об упомянутой Сергеем Рябковым инициативе, Оана Лунджеску коротко сказала: "НАТО не получало от России никаких предложений о прекращении военной деятельности".