Залп на орбите: NI рассказал о секретной советской космической пушке

Американский журнал The National Interest рассказал об испытаниях в космосе уникальной советской пушки.

The National Interest решил пролить свет на одно из самых засекреченных военных испытаний в СССР. Речь идет о единственном за всю историю выстреле в космосе из пушки. Состоялось это уникальное событие в 1974 году.

Автор Калеб Ларсон в начале статьи напоминает, что во времена холодной войны космическое пространство номинально было нейтральным. Хотя и Соединенные Штаты, и Советский Союз населяли пустующую территорию разведывательными спутниками для фотосъемки военных объектов.

До появления разведывательных спутников пилотируемые космические станции шпионили с орбиты Земли. Программа "Алмаз" представляла собой серию пилотируемых космических полетов к секретным советским космическим станциям: "Салют-2", "Салют-3" и "Салют-5". Они были обозначены как гражданские, но фактически использовались для проведения воздушной разведки.

Советский Союз, обеспокоенный тем, что в США создают спутники и антиспутниковые системы, решил защитить одну из станций "Салют-3" зенитной пушкой. Несмотря на то, что она имела прицельное приспособление, которым космонавты могли пользоваться изнутри станции, ее закрепили снаружи в неподвижном состоянии. Чтобы повернуть орудие в сторону цели, всю станцию приходилось поворачивать.

Инженеры были обеспокоены, что отдача при стрельбе из пушки повредит станцию и поставит под угрозу жизнь космонавтов. Поэтому пробный выстрел произвели дистанционно, когда на борту никого не было.

Чтобы компенсировать воздействие пушки на орбиту станции, во время испытания запустили двигатели, направленные в противоположную сторону от направления огня.

Автор пишет, что было произведено несколько выстрелов, хотя источники здесь расходятся во мнениях. Снаряды, вероятно, сгорели в атмосфере Земли.

В завершении обозреватель отмечает, что космос до сих пор остается спорной средой. Изменились лишь инструменты, которые можно использовать для уничтожения спутников.

И хотя "космических пехотинцев" не существует, в случае следующего крупномасштабного конфликта космическую территорию вокруг Земли, безусловно, попытаются оспорить.

Добавим от себя, что долгое время сведения об испытаниях советской космической пушки (также ее именовали "ЩИТ-1") были крайне скудными, противоречивыми и строились на догадках и непроверенных источниках. Только в 2015 году в программе "Приемка" канала "Звезда" эта информация получила официальное подтверждение. Показали здесь и само легендарное орудие Р-23М "Картечь".

И хотя название отсылает к авиационной 23-миллиметрвой пушке револьверного типа Р-23 (созданной для Ту-22), калибр "Картечи" - 14,5 мм. Отличается она от базовой модели и характеристиками. Пушка могла стрелять со скоростью 5000 выстрелов в минуту. Как пояснил заместитель технического директора КБ имени А. Э. Нудельмана Валерий Макеев, для нее был разработан специальный патрон с удлиненной гильзой. Снаряд целиком находился внутри нее. При испытаниях была произведена очередь из 20 выстрелов.

Олег Корякин