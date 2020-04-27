Новый универсальный морской нож НМУ принимается на снабжение ВМФ РФ

Источник изображения: Минобороны РФ

Военно-морской флот России готовится принять на снабжение новую модификацию универсального морского ножа НМУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

Военное ведомство проводит мероприятия по принятию ножа НМУ на снабжение российского флота. В настояще время готовится выпуск первой установочной партии, в дальнейшем планируется поставка уже в рамках гособоронзаказа.

Готовится серийное производство нового ножа НМУ, изготавливается современная технологическая оснастка. Поставка ножей в рамках государственного заказа планируется уже в этом году

- заявили в Минобороны.

Новый нож НМУ разработан на подмосковном предприятии КАМПО при соблюдении всех тактико-технических требований флота. Разработка производилась в инициативном порядке. Особенностью ножа является наличие специального инструмента, предназначенного для проведения различных работ. Второе лезвие ножа предназначено для подрезания и снятия изоляции с кабелей и проводов, а свайка позволяет проводить такелажные работы с канатами и тросами.

Как пояснили в Минобороны, новый нож предназначен для проведения различных работ личным составом кораблей, судов и береговых частей Военно-морского флота.