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Интерфакс-АВН

Истребители Су-27 "перехватили" в небе над Балтийским морем самолет F-16 ВВС Бельгии

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские лётчики в ходе плановых полётов над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили воздушную цель, направляющуюся к государственной границе РФ, сообщил в субботу Балтийский флот (БФ).

"Для идентификации цели из состава авиационной группы БФ были выделены два истребителя Су-27, обеспечивающих истребительное прикрытие в районе выполнения учебно-боевых задач российскими экипажами. Лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"После изменения иностранным самолетом курса полета от государственной границы Российской Федерации, истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "полёты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Разработанный в ОКБ Сухого истребитель четвертого поколения Су-27 впервые взлетел 20 мая 1977 года, а первый серийный истребитель поднялся в небо в июне 1982 года. Этот истребитель положил начало целому семейству самолетов - Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на базе Су-27 модификации различного назначения в настоящее время находятся на вооружении Воздушно-космических сил России и более 30 стран.

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F-16
Су-27
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Су-30
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Су-33
Проекты
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