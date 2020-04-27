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Интерфакс-АВН

Ростех-сити будет достроен в 2020 году-госкорпорация

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Главный офис госкорпорации Ростех
Главный офис госкорпорации Ростех.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Переезд состоится в 2021 году

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Здание новой штаб-квартиры для "Ростеха" будет, как ожидается, достроено в текущем году, несмотря на остановку работ из-за коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Несмотря на временную приостановку строительных работ, застройщик планирует завершить объект в этом году", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о возможных задержках.

"Ростех" не является инвестором данного проекта, а выступает в качестве якорного арендатора на первую очередь бизнес-парка. Плановый срок переезда корпорации в Ростех-сити - 2021 год. Это масштабный инфраструктурный проект, позволяющий оптимизировать размещение офисов корпорации и дочерних холдингов, сконцентрировать наши компании в рамках одного офисного кластера", - говорится в сообщении.

Там заявили, что в итоге будут снижены затраты на содержание помещений, обеспечена более удобная логистика, экономия ресурсов.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что объем инвестиций в строительство технопарка "Ростех-Сити" на территории Тушинского аэродрома в Москве составит порядка 90 млрд рублей

"Инвестиции в строительство "Ростех-Сити" должны составить около 90 млрд рублей, однако это не означает, что все эти деньги пойдут на наше офисное здание. Проект предусматривает строительство как офисных зданий, так и жилых помещений, и коммерческих помещений, и социальной инфраструктуры", - заявлял Чемезов на выставке Dubai Airshow 2017.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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