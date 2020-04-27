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Интерфакс-АВН

Учебный ракетный бой провели на Балтике корабли ВМФ России

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"
Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Две корабельные ударные группы (КУГ) российского военного флота провели на учениях в Балтийском море ракетный учебный бой.

"Были задействованы две КУГ в составе малых ракетных кораблей МРК "Пассат" и "Ливень", "Советск" и "Мытищи"", - сказано в сообщении Балтийского флота (БФ), которое поступило в "Интерфакс" в субботу.

В ходе учений экипажи кораблей "Пассат" и "Ливень" выполнили задачу по нанесению ракетного удара по КУГ "противника", в качестве которой были МРК "Советск" и "Мытищи". Их экипажи в свою очередь выполнили задачи по отражению ракетного удара с постановкой активных и пассивных помех и использованием зенитных средств, говорится в пресс-релизе.

При отработке учебно-боевых задач МРК произвели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет, информирует штаб БФ.

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Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
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