Учебный ракетный бой провели на Балтике корабли ВМФ России

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Две корабельные ударные группы (КУГ) российского военного флота провели на учениях в Балтийском море ракетный учебный бой.

"Были задействованы две КУГ в составе малых ракетных кораблей МРК "Пассат" и "Ливень", "Советск" и "Мытищи"", - сказано в сообщении Балтийского флота (БФ), которое поступило в "Интерфакс" в субботу.

В ходе учений экипажи кораблей "Пассат" и "Ливень" выполнили задачу по нанесению ракетного удара по КУГ "противника", в качестве которой были МРК "Советск" и "Мытищи". Их экипажи в свою очередь выполнили задачи по отражению ракетного удара с постановкой активных и пассивных помех и использованием зенитных средств, говорится в пресс-релизе.

При отработке учебно-боевых задач МРК произвели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет, информирует штаб БФ.