Российский радиолюбитель поймал сигнал с первого военного спутника Ирана

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал, что ему удалось поймать сигнал с первого военного спутника Ирана, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что он не просто получил сигнал, а смог до бита расшифровать информацию о состоянии систем спутника. Если постараться, эти данные можно сложить в конкретные параметры.

Самым неожиданным для Пашкова стало то, что передающий модуль иранского спутника такой же, как производимые в Европе или Китае, — сигнал идет на частоте 400 мегагерц с модуляцией FSK.

Также мужчина обратил внимание, что сигнал с аппарата нестабильный, и предположил, что спутник пока вращается. После того, как он остановится и приступит к работе, для передачи данных задействуется более скоростной канал связи с Землей, считает радиолюбитель.

Утром 22 апреля Агенство Mehr объявило, что Иран запустил первый военный спутник. Сообщалось, что космический аппарат Noor-1 вышел на орбиту высотой 425 километров.

Предыдущий пуск в Иране состоялся 9 февраля, но спутнику не удалось выйти на заданную орбиту. Тогда Иран заявил, что им помешали санкции США, так как из-за них никто не дает стране необходимую информацию и технологии.