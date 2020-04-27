Военную базу Балтфлота надежно прикрыли средствами ПВО

На военно-морской базе в Балтийске прошли учения по отражению нападения с воздуха.

По замыслу учений, средства радионаблюдения выявили подлет к пункту базирования авиации условного противника. На кораблях были приведены в готовность к применению средства ПВО, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке.

Учебные задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков – всего более 10 единиц Балтийского флота. Для отражения нападения с воздуха у них имеются корабельные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы и артиллерийские установки АК-630 и А-190.

Вражеский налет имитировали бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и беспилотные летательные аппараты. После того как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)