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Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России

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Источник изображения: vpk-news.ru

На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

В связи с неожиданно поднявшейся по этому поводу шумихой в оппозиционных СМИ, ситуацию прокомментировал председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин. По его словам, экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) не видит проблемы в том, что на главном храме Вооруженных сил РФ изображены первые лица государства, в том числе Иосиф Сталин.

Он пояснил, что мозаика «Парад Победы», о которой идет речь, воссоздавалась по фотографии, где вполне обосновано присутствует и сам генералиссимус.

«На ней в кадре на заднем плане - Верховный главнокомандующий Советской армией в 1941—1945 годах Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы», - цитирует Калинина издание «Известия».

При этом он отметили, что речь идет о сравнительно небольшой композиции в общем огромном объеме, которая просто отражает историческое событие.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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