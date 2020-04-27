NI: В России возможно появление вертолётно-реактивного гибрида от компании «Камов»

Источник изображения: Фейсбук/Russian Helicopters

Американское издание The National Interest опубликовало статью обозревателя Калеба Ларсона, в которой представлены размышления автора на предмет «возможного появления в России вертолётно-реактивного гибрида от компании Камов».

Ларсон приводит изображение, которое ранее уже фигурировали в сети. В материале отмечается, что это «прототип будущей винтокрылой машины».

Из материала:

Этот планер является прототипом, если он вообще существует. Он имеет несколько странных особенностей. Ниже двух соосных винтов со взаимообратным вращением располагаются воздухозаборники. По стандартам обычно вертолёта они огромны. Можно предположить, что предназначены они для реактивных двигателей.

Источник изображения: Фейсбук/Russian Helicopters

По словам Калеба Ларсона, «это может указывать на высокие скорости, с которыми способна передвигаться такая машина».

Автор отмечает, что в конструкции предусматривается расположение пилотов рядом друг с другом.

Из статьи:

Вполне возможно, что в новой конструкции Камов также будет использоваться систему катапультирования пилотов, которая может обеспечить их безопасность практически на любой скорости или высоте.

Также указывается на «возможное наличие внутренних отсеков для вооружений», что позволит снизить радиолокационную видимость средства авиации, сделав его менее заметным.

Из материала:

Ранее компания «Камов» отлично справилась с вертолетами Ка-50 и Ка-52. Оба варианты надёжны и хорошо защищены от огня стрелкового оружия и оружия более крупного калибра.

По словам автора материала в NI, новый прототип имеет некоторые особенности, характерные для Sikorsky Raider.