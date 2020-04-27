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Российская газета

Як-130: почему "летающая парта" стала "маленьким ужасом" для НАТО

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УБС Як-130
УБС Як-130.
Источник изображения: rg.ru

25 апреля 1996 года под управлением летчика-испытателя Андрея Синицына первый полет совершил учебно-тренировочный самолет Як-130Д. Впоследствии американские военные эксперты назовут его - "маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО".


История Як-130 началась рубеже 80-90 годов, когда выяснилось, что чешский учебный L-39 "Альбатрос" устарел. Пилоты не могли сразу пересесть с "летающей парты" на Су-27 или МиГ-29, а доучивать их на современных истребителях оказалось чрезвычайно дорогим удовольствием. Впервые задачу по созданию нового учебно-тренировочного самолета 20 апреля 1990 года озвучил главком ВВС Советского Союза маршал авиации Александр Ефимов.

К созданию "летающей парты" приступили конструкторские бюро - Сухого, Микояна, Мясищева и Яковлева. Из-за нехватки финансирования КБ пришлось пойти на сотрудничество с зарубежными инвесторами. Разработка Як-130 велась совместно с итальянской компанией Aermacchi, а МиГ-АТ - французскими фирмами, которые предложили двигатели Larzac 04 и авионику Thompson.

Отметим, что летать Як-130 начал позже своего собрата МиГ-АТ, который поднялся в воздух 16 марта 1996 года. Однако через год новый Як с успехом дебютировал в летной программе Московского авиасалона. К тому времени на нем было выполнено уже около 150 полетов, значительная часть которых прошла в Италии.

Из-за разногласий с итальянским партнером совместная разработка на завершающем этапе прекратилась. Каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолета, после чего Aermacchi построили самолет M-346, а ОКБ имени Яковлева - Як-130.

Боевые действия показали, что армия нуждается в новых маневренных штурмовиках, поэтому учебно-тренировочный самолет стал учебно-боевым. В 2009 году Як-130 успешно прошел государственные испытания и через два года пошел в серию.

Отметим, что Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten - "Рукавица") - это первый полностью построенный в России после распада СССР самолет. На нем впервые реализована концепция "стеклянной" кабины, вся информация выводится на коллиматорный индикатор.

Восемь узлов подвески под крылом и один под фюзеляжем позволяют Як-130 нести до трех тонн боевой нагрузки, включающей четыре управляемые ракеты "воздух-воздух" Р-73, четыре ракеты "воздух-поверхность" типа Х-25М, неуправляемые ракеты калибром до 266 мм, авиабомбы, разовые бомбовые кассеты и зажигательные баки калибром до 500 килограммов, контейнеры с 23-мм пушечными установками.

Полностью вооруженный и заправленный истребитель весит 10 290 килограммов. Это чуть больше половины максимальной взлетной массы F-16, который является основным многоцелевым истребителем ВВС США и многих американских союзников.


Николай Грищенко

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