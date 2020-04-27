Российские военные получат носимые тепловизоры "Сыч" для разведки позиций противника

Тепловизоры начнут поступать в войска в 2021 году

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские войска в 2021 году начнут получать носимые тепловизоры "Сыч" для инженерной разведки позиций противника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Недавно успешно завершились государственные испытания созданного на входящем в холдинг ЦНИИ "Циклон" по техническому заданию Министерства обороны носимого прибора инженерной разведки "Сыч-3ИР", - сказали в пресс-службе.

В "Росэлектронике" уточнили, что тепловизоры начнут поступать в войска в 2021 году.

Инженерная разведка предполагает получение данных о позициях противника, его укреплениях и сооружениях, характере минных заграждений, свойствах местности на позициях противника и т.д.

ЦНИИ "Циклон" разрабатывает и производит широкий спектр систем наблюдения. По заданиям Минобороны РФ предприятие разрабатывает многоспектральные многоканальные наблюдательные и обзорно-прицельные системы на гиростабилизированной платформе, в том числе тепловизионные. Такие системы незаменимы на военных беспилотных летательных аппаратах.