Индонезийский проект большого турбовинтового пассажирского самолета N-2140

Как сообщают индонезийские СМИ, индонезийский Национальный аэрокосмический институт (LAPAN) разработал аванпроект самого большого в мире турбовинтового пассажирского самолета N-2140, вместимостью 140-144 пассажира. Разработку самолета предполагается вести совместно с индонезийским государственным авиационно-промышленным объединением PT Dirgantara Indonesia (Persero) при правительственным финансировании.

Предложение по созданию индонезийского турбовинтового пассажирского самолета N-2140 вместимостью 140-144 пассажира. Фрагмент из презентации индонезийского Национального аэрокосмического института (LAPAN) (с) LAPAN

Проект N-2140 предложен исходя из оценки прогнозов перспективных потребностей индонезийской гражданской авиации, в первую очередь для внутренних линий, и впервые был выдвинут в 2015 году. LAPAN намерен предложить проект N-2140 в рамках общей программы развития индонезийского гражданского авиастроения в число обсуждаемых сейчас правительством Индонезии так называемых национальных стратегических проектов (PSN) по развитию национальной промышленности и инфраструктуры. В настоящее время рассматривается 10 проектов PSN.

LAPAN предполагает, что создание самолета N-2140 займет от 10 до 15 лет и может быть завершено к 2038 году, а со стороны правительства потребуется финансовая поддержка НИОКР в размере более 1 трлн индонезийских рупий (более 64 млн долл - что выглядит сильно оптимистично цифрой).

Самолет N-2140 предлагается оснастить двумя турбовинтовыми двигателями Europrop International TP400-D6 мощностью 11 тысяч л.с., которые в настоящее время устанавливаются на европейском военно-транспортном самолете Airbus А400М. Также в качестве теоретического варианта рассматривалось использование двигателей серии Д-27 запорожского ЗМКБ "Прогресс", используемых на самолете Ан-70.

Создание N-2140 предлагается в качестве завершающего этапа предложенной LAPAN программы развития национального гражданского авиастроения, включающей создаваемые PT Dirgantara Indonesia (PTDI) легкий самолет N-219 в классе вместимости 19 мест (дальнейшее развитие длительное время выпускавшегося в Индонезии по лицензии известного самолета CASA/Airbus C-212, сейчас находится на этапе испытаний), турбовинтовой самолет N-245 вместимостью около 45-50 мест (ранее обозна­чался как CN-235NG и является удлиненным вариантом производимого PTDI известного самолета CN-235 с исполь­зованием крыла от самолета Airbus С295) и турбовинтовой самолет N-270 вместимо­стью до 70-80 пассажиров (фактически модифицированная ре­инкарнация самолета N-250, разработанного в 1990-е годы еще во времена Сухарто и построенного тогда в двух опытных экземплярах). Создание N-270 считается возможным к 2028-2029 годам, однако фактически все индонезийские авиационные проекты "послесухартовского" периода имеют долгостройно-неопределенный характер. В свете этого перспективы проекта N-2140 тоже достаточно туманны.

Предложенная индонезийским Национальным аэрокосмическим институтом (LAPAN) программа развития национального гражданского авиастроения Индонезии (с) LAPAN