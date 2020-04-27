В Эстонии начинаются военные учения "Весенний шторм" с участием батальона НАТО

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учени.

Таллин. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в субботу на Центральном полигоне начнутся учения "Весенний шторм", в которых примут участие более 3 тыс. военных.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны, из-за введенного в стране чрезвычайного положения тактическая часть учений, которая должна была проходить в Центральной Эстонии, перенесена на Центральный полигон Сил обороны.

"Несмотря на сложную ситуацию, предстоит добиться решения всех учебных задач и при этом сократить контакты с гражданским обществом", - сказал командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем.

Он отметил, что в этом году военные из стран союзников и партнеров не будут принимать участие в "Весеннем шторме", за исключением базирующегося в Эстонии батальона НАТО.

Как рассказал отвечающий за планирование учений подполковник Эркки Рооснурма, первоначально вместе с союзниками в маневрах должны были принимать участие более 10 000 военнослужащих, но число участников сокращено до трети от запланированного - до 3 200 солдат и офицеров.

Кроме союзников и подразделений 1-ой и 2-ой пехотных бригад в учениях также примут участие подразделения кибернетического командования, военно-воздушных сил и военной полиции.

Учения будут проходить в два этапа. С 25 по 30 апреля состоятся тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне будут проходить боевые стрельбы, будет проведена отработка взаимодействия между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки.