Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа

Как сообщила 24 апреля 2020 года пресс-служба Северного флота, ракетный дивизион тактической группы Северного флота, оснащённый береговым ракетным комплексом "Бастион", дислоцированный на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, успешно прошёл контрольную проверку за зимний период обучения.

Самоходные пусковые установки 3С55 подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П" Береговых войск Северного флота на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, апрель 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

По сигналу тревоги ракетчики оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершили марш в район развёртывания пусковых установок комплексов "Бастион" и заняли позиции на побережье Баренцева моря.

С помощью компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического выполнения ракетных пусков, боевые расчёты комплексов провели учение по поражению противокорабельными ракетами условных надводных целей.

В ходе контрольной проверки под руководством начальника отдела береговых войск Северного флота полковника Анатолия Белезеко основное внимание было уделено выполнению личным составом ракетного дивизиона нормативов приведения комплексов к боевому применению.

Береговые ракетные комплексы "Бастион", оснащённые сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс", стоят на вооружении арктических подразделений Северного флота, дислоцированных на островах Земля Александры и Котельный.

Ракетный дивизион подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П" Береговых войск Северного флота на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, апрель 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации