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Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа

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Как сообщила 24 апреля 2020 года пресс-служба Северного флота, ракетный дивизион тактической группы Северного флота, оснащённый береговым ракетным комплексом "Бастион", дислоцированный на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, успешно прошёл контрольную проверку за зимний период обучения.

Самоходные пусковые установки 3С55 подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П" Береговых войск Северного флота на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, апрель 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

По сигналу тревоги ракетчики оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершили марш в район развёртывания пусковых установок комплексов "Бастион" и заняли позиции на побережье Баренцева моря.

С помощью компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического выполнения ракетных пусков, боевые расчёты комплексов провели учение по поражению противокорабельными ракетами условных надводных целей.

В ходе контрольной проверки под руководством начальника отдела береговых войск Северного флота полковника Анатолия Белезеко основное внимание было уделено выполнению личным составом ракетного дивизиона нормативов приведения комплексов к боевому применению.

Береговые ракетные комплексы "Бастион", оснащённые сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс", стоят на вооружении арктических подразделений Северного флота, дислоцированных на островах Земля Александры и Котельный.

Ракетный дивизион подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П" Береговых войск Северного флота на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, апрель 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
ИТ
СФ
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