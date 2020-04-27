Диаметральные оценки событий

Вашингтон и Москва высказались о «российском вмешательстве» в дела Америки

Комитет Сената по разведке опубликовал межпартийный доклад, из которого однозначно следует, что «ложь про российское вмешательство», о которой неоднократно говорил президент Трамп, «никакая не ложь». Такое заявление прозвучало 22 апреля в редакционной статье газеты The Washington Post.

В заключительной, четвертой части проведенного законодателями расследования вмешательства России в выборы президента и во внутренние дела США (Volume IV: Review of Intelligence Community Assessment), объем которого составляет 158 страниц, причем 90% из них закрашены черным цветом, была дана оценка выводам, сделанным в январе 2017 года американскими спецслужбами.

Глава Белого дома много раз пытался дискредитировать выводы разведчиков, но доклад сенаторов их безоговорочно подтверждает. Москва стремилась подорвать веру американцев в демократию, помешать Хиллари Клинтон и поддержать ее соперника. Тот факт, что представители обеих партий, после трех лет тщательного расследования, единогласно признали объективность заключений специалистов разведывательного сообщества, пишет WP, свидетельствует о том, что в правительственных кругах по-прежнему существуют объективно и независимо мыслящие люди.

Члены комитета заключили, что разведывательное сообщество «логично и убедительно обосновало» факт беспрецедентного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, несмотря на крайне сжатые сроки работы.

«Сенатский комитет по разведке заслуживает уважения за беспристрастный подход к вопросу, который не должен был бы восприниматься как политический, но из-за президентских провокаций стал поводом для раскола в обществе. Однако сенаторам было бы нечего анализировать, если бы не готовность разведывательного сообщества раскапывать неудобную правду. Сейчас г-н Трамп медленно уничтожает это сообщество. Недавно он уволил своего директора национальной разведки, назначив на его место своего некомпетентного приверженца», - объявила газета.

WP отметила, что «новый доклад о российском вмешательстве» напоминает о «необходимости защищать от него выборы, срывая пропагандистские онлайн-кампании, обеспечивая безопасность ключевой инфраструктуры и обеспечивая документирование и контроль при голосовании».

23 апреля на очередном брифинге официального представителя МИД РФ Мария Захарова прокомментировала антироссийские обвинения американских сенаторов. Дипломат выразила удивление тем сенаторы в условиях «ужасающей ситуацию с пандемией коронавируса в США, вместо оказания помощи своим избирателям» «находят время на сочинение новых антироссийских фейков» и отметила, что парламентарии одобрили методологию работы спецслужб по выявлению «деструктивных действий Москвы».

Дипломат заявила: «Что это была за «методология», понять невозможно, потому что 90% доклада засекречено. Никаких доказательств, разумеется, не приводится. Все как всегда увязывается штампами с красивыми фразами, уже вбитыми в сознание американских избирателей. Обнародованы лишь выводы – один прекрасней другого. В частности, они утверждают, что на президентских выборах 2016 г. США столкнулись с «масштабным и агрессивным» воздействием России. Утверждается также, что «русские непременно продолжат дестабилизировать ситуацию».

Читать такое четвертый год подряд и грустно, и смешно одновременно. Очевидно, что параноидальные инсинуации, не подкрепленные ни единым фактом, – продукт внутриполитической борьбы между различными силами в США. Они с непостижимым упорством обвиняют Россию в собственных провалах и стараются дополнительно «раскрутиться» в новой предвыборной гонке опять же за счет антироссийской кампании.

Я очень сомневаюсь, что это кому-либо принесет реальные дивиденды. Сегодня у Америки другие проблемы. Мы искренне и от всего сердца желаем им преодолеть этот сложный период. Мы также желаем им, наконец, очнуться и понять, что нынешние и прошлые проблемы не создаются кем-либо еще. В своих экономических, политических и в любых других бедах, в первую очередь нужно винить самих себя. Искренне надеемся, что американские политики всех «мастей» и любой партийной принадлежности вспомнят о том, что американские граждане сейчас озабочены другими проблемами и думают они не о России, а думают о том, как пережить пандемию.

На фоне такого очередного витка истерики все сложнее вести продуктивный, эффективный и конструктивный диалог с американскими партнерами, в том числе в интересах решения реальных общемировых проблем. Будем надеяться, что к американским сенаторам всё же придет осознание бессмысленности и вредоносности подобного рода деятельности».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»