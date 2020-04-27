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Рогозин заложил капсулу потомкам

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил обновленный Парк Победы в городе Байконур (Казахстан), где заложил капсулу с посланием потомкам от молодежи, сообщает госкорпорация.

«Вскрытие капсулы запланировано в 2055 году в честь 100-летия города и космодрома», — говорится в соответствующем пресс-релизе.

Согласно ТАСС, Рогозин решил лично присутствовать на пуске «Ракеты Победы», который должен состояться 25 апреля в 04:51 по московскому времени с космодрома Байконур.

Ранее в апреле «Роскосмос» показал в Twitter снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14», который на «Ракете Победы» улетит к Международной космической станции (МКС).

Согласно данным госкорпорации, «Ракета Победы» представляет собой носитель «Союз-2.1а» с нанесенным на него логотипом 75-й годовщины Победы, изображением георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.

В том же месяце глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая. Это будет означать потерю Россией монополии на доставку людей на МКС, существовавшую с июля 2011 года, когда США прекратили использование челноков Space Shuttle.

В апреле 2015 года грузовой транспортный корабль «Прогресс М-27М», стартовавший на ракете «Союз-2.1а» к МКС, отказался передавать телеметрические данные, пришел в неконтролируемое движение и в мае того же года утонул в Мировом океане. Тогда СМИ сообщали, что на борту космического корабля, запуск которого был посвящен 70-летию окончания Великой Отечественной войны, находилось Знамя Победы, однако в госкорпорации заявляли, что оно на станцию было доставлено раньше.

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Рогозин Дмитрий
Проекты
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МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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