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В США констатировали «не очень хорошее» будущее российского «Лидера»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

Российские корабли проектов 22560 и 22350М ожидает «не очень хорошее» будущее, пишет The Drive.

Таким образом в американском издании прокомментировали сообщение «Интерфакса», в котором говорилось о приостановке Северным проектно-конструкторским бюро разработки перспективного атомного эсминца проекта 23560 «Лидер» и усовершенствованного фрегата проекта 22350М, обусловленной отсутствием решения Минобороны России, касающегося перспектив данных проектов.

The Drive пишет, что складывающая ситуация угрожает устойчивому положению российского производителя. «Военное кораблестроение, как правило, по своей сути является долгосрочным процессом, требующим подготовки квалифицированной рабочей силы, знакомой с проектированием и созданием цепочек поставок для обеспечения больших количеств сырья и критических компонентов», — констатирует издание.

Отмечается, что ситуация вокруг перспективных проектов сложилась до пандемии коронавируса. Тем не менее в The Drive не исключили, что «российское правительство все еще может попытаться поднять эти программы из мертвых».

В апреле ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что пятый, шестой, седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, пострадавшего от санкций Украины, смогут переносить по 24 ударные ракеты, включая гиперзвуковые «Цирконы».

В феврале Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ, сообщило, что проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером.

В том же месяце 2019 года ТАСС, ссылаясь на источник, сообщило, что Россия построит два атомных эсминца проекта 23560 «Лидер» к концу 2020-х годов за 200 миллиардов рублей.

В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Москит
Компании
Минoбороны РФ
СПКБ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
22350
23560 Лидер
ГЗЛА
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