Главный храм МО подготовит новобранцев для альтернативной службы

С 2020 года призывники, желающие пройти альтернативную государственную службу (АГС) в Министерстве обороны, смогут получить профессию в центре на базе Патриаршего собора Русской православной церкви во имя Воскресения Христова.

Главный православный храм ВС РФ в подмосковном парке «Патриот», создаваемый в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и во славу подвигов русского воинства, получил название главного христианского праздника – Воскресения Христова. Боковые приделы монументального здания посвящены святым покровителям ВКС и ВДВ, РВСН, ВМФ и СВ.

Храм в Кубинке и окружающая его территория станут архитектурными шедеврами, увековечивающими память о победе в Великой Отечественной войне, а также символами Победы. 75 лет со дня Победы и 75-метровая звонница, 1945 год и 19,45 м – диаметр барабана главного купола, 1418 дней и ночей войны - 1418 м мультимедийной галереи «Дорога памяти».

Учебная база Главного храма военных позволит подготовить молодое поколение, в том числе к АГС, которая является особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами вместо военной службы по призыву. Право российских граждан на замену военной службы АГС в соответствии с миротворческими, философскими, морально-этическими, политическими или религиозными убеждениями закреплено Конституцией РФ.

За полгода до начала призывной кампании каждый гражданин РФ должен подать в военный комиссариат заявление о замене службы по призыву на АГС в связи с вероисповеданием или убеждениями, которые противоречат несению военной службы. Он обязан обосновать, почему несение военной службы противоречит его убеждениям и вероисповеданию (п.1 ст.11 Закона № 113-ФЗ). Окончательное решение будет приниматься призывной комиссией, которая определяет возможность прохождения призывником АГС.

Призывники, получившие АГС, отправляются на государственные гражданские предприятия, а прохождение службы определяет Федеральная служба по труду и занятости, направляя на работу лиц, признанных годными к военной службе или годных к военной службе с незначительными ограничениями. Представителям коренных малочисленных народов предоставляется возможность служить в организациях традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов. Трудовая деятельность призывников, проходящих АГС, регулируется Трудовым кодексом РФ.

С текущего года появляется выбор прохождения АГС в гражданских организациях или в структурах Минобороны. По заявлению начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ – заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, «срок альтернативной гражданской службы составит 18 месяцев, а не 21, как для граждан, проходящих ее в организациях, не входящих в состав Минобороны России. «На базе создаваемого Военного духовно-просветительского центра при главном храме ВС РФ они получат медицинскую подготовку по программе санитаров и пройдут курс духовных основ милосердия в объеме 72 часов», - сказал Бурдинский в одном из своих последних интервью. Он также сообщил, что «ребят, которые будут нести АГС в оборонном ведомстве после обучения в храме, на период занятий определят в подмосковное Алабино во 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию». Получивших профессию санитара в военном духовно-просветительском центре трудоустроят в лечебные учреждения Минобороны, при соборе также найдется работа - в галерее, в школе священников.

Слушатели духовных университетов, как и учащиеся институтов, академий, аспирантур, от службы в армии освобождаются. После окончания духовного высшего учебного заведения выпускники могут быть призваны на службу, как и все остальные граждане призывного возраста. Семинаристы отсрочку не получают и попадают в ряды Вооруженных сил на общих основаниях. Однако за полгода все они имеют возможность подать заявление на прохождение АГС. До получения сана церковь позволяет служить и брать в руки оружие. Квота на 150 священнослужителей, которых освобождают от призыва, распределяется между четырьмя основными конфессиями в России решением Правительства по итогам заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений.

Прохождение альтернативной службы во время эпидемии коронавируса приобретает большую значимость, так как помощь призывников в госпиталях и храме может быть востребована в связи с тем, что врачи, священнослужители, также как правоохранительные службы, социальные работники и другие специалисты, которые помогают населению справиться с тяжелой ситуацией, связанной с распространением заболевания COVID-19, находятся на переднем крае борьбы.

Ирина Дронина