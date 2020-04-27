Не по силам: что мешает Украине модернизировать пакистанские Т-80УД

На вооружении сухопутных войск Пакистана продолжают находиться более трехсот Т-80УД, поставленных из Харькова почти четверть века назад.

The best MBT in hand of #Pakistan Army isn't Al Khalid , but T-80UD which likely to be upgraded (or going through) by #Ukraine . Pakistan tested T-80UD from 1993-95 and in 1996 decided to procure 320 of these . Many ways Pakistani version is different than original T-80UD. pic.twitter.com/ZbBTWkeTX5 — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 23, 2020

Эти боевые машины мало отличаются от находившихся на вооружении Советской армии образцов. Единственное существенное различие - установка башен сварной конструкции вместо литых.

В настоящее время данные танки считаются устаревшими, прежде всего по своей системе управления огнем, в который отсутствует тепловизор.

Характеристики защиты и подвижности также не соответствуют современным требованиям. Поэтому неудивительно, что пакистанские военные уже давно собираются модернизировать свои "восьмидесятые". Этот вопрос неоднократно обсуждался с украинской стороной, но значительных подвижек в этом направлении пока не сделано.

Судя по различным источникам, украинские инженеры предлагали устанавливать на "восьмидесятки" оборудование, которое было опробовано на танках "Оплот". В том числе "реактивную броню" "Нож" или "Дуплет", 1200-сильный двигатель и доработанные прицельные системы.

Однако, как считают специалисты, все эти нововведения значительно увеличили бы боевую массу и ухудшили проходимость, затруднив тем самым эксплуатацию в условиях пустыни. К тому же характеристики украинской защиты очень сомнительны - в боевых условиях неоднократно случалось, что после срабатывания "Ножа" танки лишались подвижности и полностью выходили из строя. А "Дуплет" в этом плане еще более опасен для техники.

Что касается предлагаемых прицелов, то они не соответствуют современным требованиям и являются всего лишь развитием еще советских разработок.

С двигателями 6ТД-2 также не все гладко, в Харькове испытывают значительные затруднения с их производством. Сообщалось, что с осени 2019-го по февраль 2020 года было изготовлено всего лишь 10 таких силовых установок, предназначенных для изготовляемых в Пакистане танков Al-Khalid. Большие объемы выпуска просто не по силам.

Поэтому неудивительно, что военные Исламской республики сейчас с большим интересом изучают предложения других государств, которые могут превратить Т-80УД в по-настоящему современные машины.

Алексей Брусилов