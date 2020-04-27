Войти
Российская газета

Не по силам: что мешает Украине модернизировать пакистанские Т-80УД

161
0
0
Источник изображения: rg.ru

На вооружении сухопутных войск Пакистана продолжают находиться более трехсот Т-80УД, поставленных из Харькова почти четверть века назад.

Эти боевые машины мало отличаются от находившихся на вооружении Советской армии образцов. Единственное существенное различие - установка башен сварной конструкции вместо литых.

В настоящее время данные танки считаются устаревшими, прежде всего по своей системе управления огнем, в который отсутствует тепловизор.

Характеристики защиты и подвижности также не соответствуют современным требованиям. Поэтому неудивительно, что пакистанские военные уже давно собираются модернизировать свои "восьмидесятые". Этот вопрос неоднократно обсуждался с украинской стороной, но значительных подвижек в этом направлении пока не сделано.

Судя по различным источникам, украинские инженеры предлагали устанавливать на "восьмидесятки" оборудование, которое было опробовано на танках "Оплот". В том числе "реактивную броню" "Нож" или "Дуплет", 1200-сильный двигатель и доработанные прицельные системы.

Однако, как считают специалисты, все эти нововведения значительно увеличили бы боевую массу и ухудшили проходимость, затруднив тем самым эксплуатацию в условиях пустыни. К тому же характеристики украинской защиты очень сомнительны - в боевых условиях неоднократно случалось, что после срабатывания "Ножа" танки лишались подвижности и полностью выходили из строя. А "Дуплет" в этом плане еще более опасен для техники.

Что касается предлагаемых прицелов, то они не соответствуют современным требованиям и являются всего лишь развитием еще советских разработок.

С двигателями 6ТД-2 также не все гладко, в Харькове испытывают значительные затруднения с их производством. Сообщалось, что с осени 2019-го по февраль 2020 года было изготовлено всего лишь 10 таких силовых установок, предназначенных для изготовляемых в Пакистане танков Al-Khalid. Большие объемы выпуска просто не по силам.

Поэтому неудивительно, что военные Исламской республики сейчас с большим интересом изучают предложения других государств, которые могут превратить Т-80УД в по-настоящему современные машины.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Украина
Продукция
МБТ-2000
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Проекты
2020-й год
Похожие новости
01.03.2019
Танковые войска Индии и Пакистана сравнили на фоне обострения конфликта
03.12.2018
Согласно неофициальным данным, Пакистан сделал выбор в пользу закупки китайских танков VT4
16.05.2017
Украина будет поставлять Турции двигатели для танка Altay?
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
29.08.2008
Россия завершила передачу Индии технологии производства ОБТ T-90С
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды