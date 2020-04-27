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Российская газета

Шойгу: Пандемия не должна повлиять на деятельность армии

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: http://stat.mil.ru

"Этот вирус и эта пандемия никоим образом не должны повлиять на нашу работу, на учебный процесс, на подготовку и готовность не только к учебному процессу, но и к возможному применению. В данном случае я имею ввиду те войска и те группы, которые у нас сформированы для применения на предприятиях военно-промышленного комплекса, те войска РХБ защиты, которые у нас применяются в городах по запросу и губернаторов, и мэров", - заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах по плану проводится учеба, учения, полевые выходы. Все полигоны задействованы более чем на 80 процентов. "По довузовским учебным заведениям мы обратились к министерству образования, которое по всей стране проводит мероприятия, связанные с единым экзаменом. Здесь у нас налажен, по-моему, довольно неплохой контакт, - отметил министр. - До завершения учебного года у нас остается не так много времени, и мы обязаны предоставить нашим выпускникам довузовских учебных заведений все возможности, которые предусмотрены законом, для безболезненного поступления в высшие учебные заведения и прохождения дальнейшего обучения".

Шойгу обратил внимание армейских руководителей на меры безопасности при проведении призыва и увольнения в запас. По оценке министра, в этом направлении идет огромная работа. "Я надеюсь и дальше мы пройдем этот путь также уверенно и спокойно, - считает Шойгу. - Везде организованны пункты дистанционного приема, дистанционного набора и естественно здесь мы не можем не обращать внимания на вопрос транспортировки. Тут особая нагрузка на наши структуры, и надо постараться максимально задействовать все наши транспортные возможности".

Министр заострил внимание на необходимости использования при перевозке новобранцев весны-2020 отдельных вагонов, самолетов, автобусов. "Все это должно быть организованно и продуманно. Все эти планы подготовлены, утверждены, я прошу обратить особое внимание на их реализацию", - сказал Шойгу.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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