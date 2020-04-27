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Российская газета

Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

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Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона. О таком решении в пятницу на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что с просьбой о помощи к нему обратился губернатор области Андрей Воробьев. "Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады - от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято", - сказал Шойгу.

Министр считает, что военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса. "Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно выполнен. Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью и безусловно", - подчеркнул глава оборонного ведомства России.

Ранее на совещании он заявил, что в Вооруженных силах создан резерв для оказания помощи субъектам РФ. Для этого военные сформировали 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, двадцать из которых уже работают в клиниках Москвы.


Юрий Гаврилов

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