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Le Figaro (Франция): НАТО осознает китайскую угрозу

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Через 30 лет после окончания холодной войны главной целью Североатлантического альянса остается безопасность трансатлантической зоны. Но Covid-19 может изменить расклад. Китайский вопрос приобретает все большую значимость.

В НАТО есть запретные темы, которые упоминают только вполголоса: Турция и Китай. В первом случае все стараются не вывести из себя один из столпов альянса, несмотря на его выходки в Сирии. Во втором случае речь идет, скорее, о неповоротливости организации, которая сомневается насчет нового объекта, поскольку тот находится так далеко от ее географической зоны и старого советского противника. Через 30 лет после окончания холодной войны главной целью альянса остается безопасность трансатлантической зоны, а не Азиатско-Тихоокеанского региона. Но Covid-19 может изменить расклад. "Санитарный кризис усилил беспокойство НАТО насчет Китая. Дезинформация исходит не только от России, но и от Китая", - отмечает высокопоставленный представитель организации.

"Пробуждение" произошло на саммите в Лондоне в декабре 2019 года, на 70-летие НАТО. Тогда альянс впервые выразил беспокойство насчет усиления Китая. "Растущее влияние и международная политика Китая представляют собой одновременно возможности и вызовы, на которые мы должны ответить", - говорится в совместном заявлении НАТО. Толчком к этому послужили технологии 5G. "Мы поняли, что Китай может повлиять на нашу безопасность, не только косвенным, но и прямым образом", - продолжает представитель НАТО.

Азия никогда не была чужда НАТО. Северокорейская ракетная программа, чья зона действия потенциально охватывает большую часть европейской территории и США, уже привлекла к себе внимание альянса, который, кстати, включает в себя ряд тихоокеанских держав. Азиатские партнеры НАТО (Япония, Австралия, Южная Корея) призвали организацию обратить внимание на безопасность региона.

Китай уже не первый год приближается к периметру НАТО. Совместные военные учения КНР и РФ, китайские подлодки в Средиземном море, развитие киберпространства и технологический прорыв в Китае - все это рассматривалось вашингтонскими стратегами (в частности, с этим связан запущенный Бараком Обамой поворот к Азии) и в штабе альянса.

Как бы то ни было, обсуждение Китая в НАТО до сих пор ведется предельно осторожно, поскольку все тщательно подбирают слова, чтобы не вызвать трения. "Идея в том, чтобы не обозначить нового противника. Все в альянсе признают, что Китай - не СССР времен холодной войны. В этом плане речь идет об ином отношении, чем к России", - утверждает представитель НАТО.

Союзники по-разному относятся к этой тематике. Для США китайский вопрос - альфа и омега. Европейцы разобщены и придерживаются более осторожного подхода. В Восточной Европе не хотят, чтобы альянс отвлекался от российской угрозы. Большинство этих стран также вошли в сулящую им инвестиции группу 17+1 во главе с Китаем. Некоторые считают, что у альянса уже достаточно проблем с Россией, терроризмом, Ближним Востоком… "Долгое время для Китая просто не оставалось места в сознании НАТО. Вопрос в том, сможет ли альянс заняться этим вопросом?" - размышляет бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин, которого недавно назначили в комитет по обсуждению будущего НАТО.

Иначе говоря, сможет ли взлет Китая на международной арене изменить ситуацию? Недавно альянс расширил сферы защиты с классической инфраструктуры (дороги, порты, мосты…) на цифровую. Covid-19 повысил значимость китайского вопроса. "Авторитарные соперники НАТО могут рассматривать экономический кризис как возможность, чтобы попытаться воспользоваться нашей относительной слабостью и купить наши стратегические предприятия и инфраструктуру". - заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

В любом случае, никто не ждет, что Китай станет главной проблемой НАТО. Это не соответствует сути организации, да и география заявляет о себе. Что касается дистанцирования Вашингтона от НАТО, оно тоже не способствует повышению значимости китайского вопроса в организации. "Если, конечно, США не попытаются продвинуть его, чтобы отвлечь внимание от разговоров о том, как они подорвали трансатлантические связи", - подчеркивает европейский депутат Арно Данжан.


Изабель Лассер (Isabelle Lasserre)

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