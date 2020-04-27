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Российская газета

Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком

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Источник изображения: rg.ru

Поступающий в войска российский танк Т-90М "Прорыв" назвали одним из самых лучших современных танков. Такой вывод сделал командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

- За более чем 30-летний период службы в Вооруженных Силах на чем только не приходилось ездить. До недавнего времени моим любимым танком был Т-80, однако сейчас однозначно это Т-90. Просто Т-90 - машина другого, более высокого уровня. Об этом вам могу сказать не только я, но и все, кто лично опробовал Т-90, заявил газете "Красная звезда" военачальник.

Напомним, что основным отличием танка Т-90М от предыдущих моделей является новый боевой башенный модуль с пушкой повышенной точности калибра 125 миллиметров.

На Т-90М установлены высокоавтоматизированная система управления огнем и дистанционно-управляемая 12,7-мм зенитная пулеметная установка. Танк оборудован противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". "Прорыв" также оснащен 1130-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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