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Военное обозрение

Канадское правительство объявило о решении по эмбарго на поставки оружия Турции

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

Канадское правительство озвучило решение по поводу эмбарго на поставки вооружений и военной техники в Турцию. Ранее власти Канады ввели запрет на такие поставки Анкаре после того, как турецкие войска начали операцию на севере Сирии.

В правительстве Канады, которая как и Турция является членом НАТО, заявили, что запрет на поставки в Турцию продукции военного назначения будет сохраняться до тех пор, пока турецкие военные находятся на севере САР – в районах с преимущественным по численности курдским населением.

Однако в Оттаве звучали заявления, что с 1 мая эмбарго может быть отменено.

Теперь же стало известно, что канадский кабинет министров принял решение о бессрочном продлении запрета на поставки вооружений и военной техники в Турцию.

Правительственное заявление Канады содержит следующие слова:

Эмбарго продлено до особого уведомления.

Речь идёт об уведомлении, которое ожидали получить канадские компании, занимающиеся поставками вооружений за рубеж. Теперь этим компаниям придётся и далее ожидать снятия эмбарго, но правительство страны снова даёт понять: никакой отмены эмбарго не будет до вывода войск Турции с севера Сирии.

В этой ситуации важно следующее: нахождение турецких военных в провинции Идлиб у канадского правительства по каким-то причинам вопросов не вызывает. Оттаву беспокоит присутствие ВС Турции только там, где ранее хозяйничал канадско-американский военный контингент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
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