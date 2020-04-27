ВВС США выбирают между гиперзвуком и скрытностью

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Американские ВВС могут вооружить новые истребители F-15EX Eagles сверхзвуковой ракетой. Это произойдет, если Конгресс одобрит закупку военными модернизированных истребителей.

Генерал-Майор ВВС США Дэвид Крумм в беседе с журналистами издания Air Force заявил, что новые истребители могли бы стать пусковыми площадками для сдерживающего гиперзвукового оружия.

Истребитель F-15 эксплуатируется Военно-воздушными силами США уже почти 50 лет. Самолеты F-15EX выпускаются компанией Boeing.

Их уже стали считать частью истории, но вот в 2018 году в прессу просочилась информация о возможной закупке Пентагоном 144 таких боевых машин, вызвавшая бурные споры. Большая часть этих истребителей заменит устаревшие F-15C, используемые еще с 80-х годов прошлого века в девяти эскадрильях, три из которых относятся к ВВС, а шесть – к Национальной гвардии.

Новый самолет по сравнению с предшествующей моделью может похвастаться улучшенными датчиками и авионикой. Помимо этого, он способен нести на борту больше вооружения. Старые F-15C, по мнению Крумма, не доживут до 2030-х годов из-за усталости металла.

Главный недостаток нового самолета состоит в том, что он не обладает невидимостью для радаров. С другой стороны, он дешевле менее заметного F-35 и способен, в отличие от него, нести на борту мощные гиперзвуковые ракеты.

Крумм считает, что новые истребители будет целесообразно использовать «в одной связке с стелсами F-35 и F-22», выбирая основную единицу тактического звена.

Тактика их совместного использования с F-22 Raptor разработана еще для F-15C. «Орлы» с их более мощными радарами и более тяжелыми ракетными нагрузками станут летать позади уклоняющихся от радаров «Хищников», помогая обнаруживать цели для F-22 и наносить ракетные удары по целям.

Пилоты F-15C ВВС США способны переучиться на F-15EX всего за полгода.