Войти
bmpd.livejournal.com

Силы специальных операций США получили первый подводный аппарат DCS

144
0
+1

Корпорация General Atomics 21 апреля 2020 года сообщила, что Командование сил специальных операций вооруженных сил США (U.S. Special Operations Command - USSOCOM) получило первый подводный аппарат-транспортировщик боевых пловцов "сухого типа" Dry Combat Submersible (DCS). Аппарат поставлен корпорацией Lockheed Martin и оснащен модульной литиево-ионной аккумуляторной батареей типа Lithium-ion Fault Tolerant (LiFT), разработанной и изготовленной входящим в состав General Atomics подразделением General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS). Это первое известное применение литий-ионных аккумуляторных батарей в качестве основных на подводных системах США.

Изображение нового подводного аппарата-транспортировщика боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS) для Командования сил специальных операций вооруженных сил США (с) MSubs

30-тонный 12-метровый подводный аппарат-транспортировщик боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS) предназначен для использования Силами специальных операций ВМС США (SEAL) при базировании на надводных кораблях и атомных подводных лодках. Аппараты DCS разработаны взамен длительно отрабатывавшемуся для сил SEAL подводному аппарату-транспортировщику ASDS (Advanced SEAL Delivery System), построенному Northrop Grumman в одном образце в 2000 году, но признанному в итоге неудачным в первую очередь из-за больших размеров (водоизмещение 60 тонн, длина 20 м).

В июне 2016 года Lockheed Martin и американская группа Submergence Group получили контракт на сумму 166 млн долл на разработку и постройку для USSOCOM в течении пяти лет трех аппаратов DCS. В 2018 году стоимость контракта была увеличена до 238 млн долл. Фактическим разработчиком и строителем аппаратов DCS на подрядной основе является принадлежащая американской Submergence Group известная в этой сфере британская компания MSubs Ltd (Marlin Submarines Ltd) из Плимута, Проект DCS основывается на конструкции ранее созданных MSubs и строившихся для неназываемых закачиков (включая, видимо, ВМС Великобритании) подводных аппаратов проекта S302 (длиной 9,5 м). Следует отметить, что сейчас MSubs рекламирует построенный ею вариант DCS, обозначенный как S351 Nemesis DCS, однако при внешней схожести степень его соотнесения с аппаратами DCS, заказанными USSOCOM, неясна (фотографии S351 часто некорректно выдаются в СМИ за снимки "американского" DCS).

Первый подводный аппарат DCS, предположительно, начал испытания в июле 2018 года (первый комплект литий-ионной аккумуляторной батареи для него был поставлен GA-EMS в феврале 2018 года) и теперь передан USSOCOM. В июле 2019 года в Великобритании проходил испытания второй аппарат. Сдача всех трех сейчас запланирована к январю 2020 года. В случае успеха испытаний и эксплуатации трех первых образцов ожидается, что USSOCOM может заказать значительное количество таких аппаратов.

DCS - электрический подводный аппарат "сухого типа", вмещающий двух членов экипажа и восемь боевых пловцов с дополнительным снаряжением. Официально опубликованные ТТХ (неизвестной достоверности) включают полный вес сухого 14 тонн, полное подводное водоизмещение 30 тонн, автономность и время пребывания под водой 24 часа, дальность плавания в подводном положении 60 миль на скорости 5 узлов, рабочую глубину погружения "более 36 м" (предельная глубина погружения 100 м).

Модульная литий-ионная аккумуляторная батарея Lithium-ion Fault Tolerant (LiFT), разработанная и изготовленная входящим в состав корпорации General Atomics подразделением General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) для новых подводных аппаратов-транспортировщиков боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS) для Командования сил специальных операций вооруженных сил США (с) General Atomics

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
General Atomics
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.01.2015
Парк военных и фермеров
24.06.2014
Guardian: РФ и КНР смогут создать БПЛА, не уступающие американским
19.12.2012
Малозаметный палубный БЛА
19.09.2012
Аэрокосмический салон «ИЛА-2012»
08.08.2011
Лазерные амбиции Пентагона остыли до киловаттного уровня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды