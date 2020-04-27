Силы специальных операций США получили первый подводный аппарат DCS

Корпорация General Atomics 21 апреля 2020 года сообщила, что Командование сил специальных операций вооруженных сил США (U.S. Special Operations Command - USSOCOM) получило первый подводный аппарат-транспортировщик боевых пловцов "сухого типа" Dry Combat Submersible (DCS). Аппарат поставлен корпорацией Lockheed Martin и оснащен модульной литиево-ионной аккумуляторной батареей типа Lithium-ion Fault Tolerant (LiFT), разработанной и изготовленной входящим в состав General Atomics подразделением General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS). Это первое известное применение литий-ионных аккумуляторных батарей в качестве основных на подводных системах США.

Изображение нового подводного аппарата-транспортировщика боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS) для Командования сил специальных операций вооруженных сил США (с) MSubs

30-тонный 12-метровый подводный аппарат-транспортировщик боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS) предназначен для использования Силами специальных операций ВМС США (SEAL) при базировании на надводных кораблях и атомных подводных лодках. Аппараты DCS разработаны взамен длительно отрабатывавшемуся для сил SEAL подводному аппарату-транспортировщику ASDS (Advanced SEAL Delivery System), построенному Northrop Grumman в одном образце в 2000 году, но признанному в итоге неудачным в первую очередь из-за больших размеров (водоизмещение 60 тонн, длина 20 м).

В июне 2016 года Lockheed Martin и американская группа Submergence Group получили контракт на сумму 166 млн долл на разработку и постройку для USSOCOM в течении пяти лет трех аппаратов DCS. В 2018 году стоимость контракта была увеличена до 238 млн долл. Фактическим разработчиком и строителем аппаратов DCS на подрядной основе является принадлежащая американской Submergence Group известная в этой сфере британская компания MSubs Ltd (Marlin Submarines Ltd) из Плимута, Проект DCS основывается на конструкции ранее созданных MSubs и строившихся для неназываемых закачиков (включая, видимо, ВМС Великобритании) подводных аппаратов проекта S302 (длиной 9,5 м). Следует отметить, что сейчас MSubs рекламирует построенный ею вариант DCS, обозначенный как S351 Nemesis DCS, однако при внешней схожести степень его соотнесения с аппаратами DCS, заказанными USSOCOM, неясна (фотографии S351 часто некорректно выдаются в СМИ за снимки "американского" DCS).

Первый подводный аппарат DCS, предположительно, начал испытания в июле 2018 года (первый комплект литий-ионной аккумуляторной батареи для него был поставлен GA-EMS в феврале 2018 года) и теперь передан USSOCOM. В июле 2019 года в Великобритании проходил испытания второй аппарат. Сдача всех трех сейчас запланирована к январю 2020 года. В случае успеха испытаний и эксплуатации трех первых образцов ожидается, что USSOCOM может заказать значительное количество таких аппаратов.

DCS - электрический подводный аппарат "сухого типа", вмещающий двух членов экипажа и восемь боевых пловцов с дополнительным снаряжением. Официально опубликованные ТТХ (неизвестной достоверности) включают полный вес сухого 14 тонн, полное подводное водоизмещение 30 тонн, автономность и время пребывания под водой 24 часа, дальность плавания в подводном положении 60 миль на скорости 5 узлов, рабочую глубину погружения "более 36 м" (предельная глубина погружения 100 м).

Модульная литий-ионная аккумуляторная батарея Lithium-ion Fault Tolerant (LiFT), разработанная и изготовленная входящим в состав корпорации General Atomics подразделением General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) для новых подводных аппаратов-транспортировщиков боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS) для Командования сил специальных операций вооруженных сил США (с) General Atomics