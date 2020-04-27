США намерены вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий

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Соединенные Штаты намерены полностью вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Об этом говорится в стратегии, принятой министерством энергетики США.

Согласно новой стратегии, США намерены выйти на рынки, где доминируют российские и китайские компании, вытеснить их и занять место нового лидера по экспорту "лучших в мире технологий в сфере ядерной энергетики". В частности, предлагается не допустить установления крепких связей России и Китая с рядом "восточноевропейских и африканских" стран. Кроме того, предполагается наделить американскую Комиссию по ядерному регулированию новыми полномочиями, включающими в себя право "отказывать в импорте российского и китайского ядерного топлива". Причиной такого отказа будет "обеспечение национальной безопасности".

Способность иностранных государств обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов

- говорится в документе.

Первыми шагами в реализации новой стратегии предлагается значительно снизить объем российского ядерного топлива, разрешенного к ввозу на территорию США. Речь идет об ограничениях, которые должны быть введены против российской компании "Росатома" ТВЭЛ.

В настоящее время документ находится на рассмотрении Дональда Трампа.