"Летающий" Т-80БВ хуситов снова перебросили на передовую в Йемене

Танки Т-80БВ замечены в йеменской провинции Мариб. Эти боевые машины вместе с дизельными Т-72 в составе сил хуситов проводят активные наступательные действия против просаудовских подразделений.

Обычно эти шиитские формирования применяют автомобили с установленным на них различным вооружением, а также легкобронированную колесную и гусеничную бронетехнику, в том числе трофейную американскую.

Когда позволяют условия, в бой вводятся как устаревшие Т-55, Т-62, так и более современные Т-72 и Т-80.

Многих военных экспертов удивляет, что йеменцам удается поддерживать в боеспособном состоянии "восьмидесятые" с их высокотехнологичными газотурбинными двигателями. Эти танки, прозванные за свои высокие скоростные и маневренные характеристики "летающими", участвуют в боевых столкновениях с октября 2014 года.

На юг Аравийского полуострова они попали почти девять лет назад из Беларуси. После многолетнего нахождения на базе хранения машины прошли ремонт на 140-м заводе в городе Борисов.

Всего было поставлено 66 единиц, которые попали в наиболее элитную часть - президентскую гвардию. По всей видимости, в результате раскола страны большая часть Т-80БВ, как и имевшиеся Т-72С, досталась хуситам.

В ходе войны такие танки несли потери по большей части от авиации противника, которая применяла против них различные высокоточные боеприпасы.

Алексей Моисеев