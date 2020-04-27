Эффект смерча возле бомбардировщика Су-24М показан на видео

Источник изображения: topwar.ru

Возле работающего правого двигателя фронтового бомбардировщика Су-24М наблюдалось необычное природное явление. Водяная пыль, засасываемая двигателем, образовала эффект смерча, пляшущего на поверхности бетона аэродрома.

Видео этого явления опубликовал в YouTube российский блогер FighterBomber. При этом в подписи к видео он не акцентировал внимание зрителей на смерч, а предложил им насладиться красотой звука работающего авиационного двигателя. Просто раньше некоторые зрители упрекали FighterBomber в неудачном подборе музыкального сопровождения к его роликам, заявляя, что нет ничего прекраснее звука работающего двигателя.

Он назвал аудиосопровождение ролика эффектом Рюмеля-Гатчинсона или Римского-Корсакова в исполнении АЛ-21Ф3. "В общем, это магия".

Один из зрителей согласился, что все дело в магии. То есть это прием фокусника, когда он своими действиями отвлекает от самого главного. В данном случае акцент на звуке может отвлечь от наблюдения эффекта торнадо возле двигателя. Быстрое всасывание воздуха заставляет воздух разгоняться и закручиваться в вихрь. При этом замечено, что для появления смерча потребовалось, чтобы сошлось сразу несколько факторов.

Другой пользователь в шутку предположил, что таким образом двигатель кормят лекарством, рассыпанным по бетону. На это FighterBomber с иронией возразил, что на видео двигатель ищет камень, ведь цель любого двигателя – найти свой камень или птичку.