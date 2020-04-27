Судозавод "Нерпа" в Мурманской области с 27 апреля возобновит работу в полном объеме

Мурманск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Судоремонтный завод "Нерпа" (ЗАТО Александровск, Мурманская область, филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка"), который с 6 апреля работал в ограниченном составе из-за профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, с 27 апреля вернется к работе в полном объеме, сообщается в блоге СРЗ.

"Решение принято в соответствии с изданными нормативными актами президента РФ, губернатора и правительства Мурманской области, президента АО "ОСК". Администрация предприятия также приняла во внимание состояние эпидемиологической ситуации в Снежногорске, Полярном, Гаджиево (входят в состав ЗАТО Александровск, - "ИФ"), где по свидетельству оперштаба, не отмечается роста заболеваемости", - говорится в сообщении.

Приказ о возвращении СРЗ к штатному режиму работы не распространяется на сотрудников в возрасте от 65 лет, а также на одного из родителей, у которых есть дети младше восьми лет. Эти категории сотрудников завода до 30 апреля находятся на больничном и на самоизоляции, соответственно.

В блоге СРЗ "Нерпа" сообщается, что с 6 апреля работал ограниченный состав работников и работа шла только на сдаточных объектах "для выполнения безусловных обязательств по гособоронзаказу".