Ещё два Ту-160М в небе

Российские ВКС получили ещё два обновлённых «Белых лебедя». Вчера, 23 апреля, информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Минобороны РФ получило два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160.

«Специалистами 264-го военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. Горбунова были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников». На самолётах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Передача обновленных «Белых лебедей» ВКС России

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла поступили на вооружение советской дальней авиации в 1987 году. Самолёт максимальной взлётной массой 275 т способен развивать скорость до 2200 км/ч и может нести до 45 т боеприпасов. На вооружении российской армии состоят 16 бомбардировщиков Ту-160, которые постепенно модернизируются до версии Ту-160М. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают расширенную номенклатуру вооружений — в частности, самолёты смогут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести на более поздний срок завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. ВКС РФ планируют приобрести не менее 50 таких машин, но пока подписан контракт на 10 единиц.