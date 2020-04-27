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Газета.ru

Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны

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Президент подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

В России перенесли дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. До этого его приняли в Совете Федерации и Госдуме. Инициаторы таких нововведений объясняли, что стремятся сохранить историческую справедливость в отношении победителей.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

Неделей ранее это нововведение одобрил Совет федерации. Изменения вносятся в список дней воинской славы и памятных дат. До этого законопроект приняла Госдума.

В СФ против закона проголосовали двое сенаторов, один воздержался. Сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев объяснил свой отказ поддержать нововведение тем, что 3 сентября - день траура по жертвам Беслана.

Эту же причину назвали и в Совете при президенте России по правам человека (СПЧ), указывая на недопустимость переноса Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В этот день 2004 года в школе №1 в Беслане при теракте погибли 333 человека.

В 1945 году президиум Верховного совета СССР определил 3 сентября как День победы над Японией. При этом ранее датой окончания Второй мировой войны было 2 сентября - день капитуляции Японии. В 2010 году в России датой окончания войны было установлено именно 2 сентября.

Законопроект о переносе этой даты на 3 сентября внесли на рассмотрение парламента депутаты от «Единой России» Владимир Шаманов, Георгий Карлов, а также сенаторы Михаил Козлов и Григорий Карасин, который ранее работал замглавы МИД России. Свою инициативу они объяснили стремлением «сохранить историческую справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне». «Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», - указано в пояснительной записке.

В этом году еще одно изменение важной даты, связанной со Второй мировой войной, произошло из-за пандемии каронавируса. 16 апреля Путин объявил о переносе праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания Совета безопасности России.

В первую очередь это распространяется на парад Победы на Красной площади и в регионах.

Помимо этого, переносится уже традиционный марш Бессмертного полка. С распоряжением пересмотреть график и перенести подготовку к этим мероприятиям президент обратился к министру обороны Сергею Шойгу и руководителям силовых ведомств.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», - подчеркнул глава государства. При этом он заверил, что все торжественные мероприятия обязательно пройдут в текущем году.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы с 9 мая. По его словам, российский лидер перенес Парад, поскольку у него в приоритете находится здоровье россиян. Тем не менее, День Победы все равно будут отмечать в стране, подчеркнул Песков.

«Как же 9 мая не отметить? Это обязательно!» - сказал он.

Незадолго до принятия президентом такого решения с просьбой перенести торжественные мероприятия к нему обратились российские организации ветеранов.

Обращение подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», - отметили в обращении.

В начале месяца два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента, рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что власти в России рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы в этом году. По их словам, изучалась, в том числе, возможность проведения парада 9 мая, но без зрителей.

Также речь шла о переносе торжеств не осень. Их могут приурочить к годовщине окончания Второй мировой войны. Также существует вероятность проведения парада 7 ноября. В 1941 году в этот день шла битва за Москву, а в ее разгар в столице прошел военный парад, на котором присутствовал Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.


Лидия Мисник

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Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
Шойгу Сергей
Издания
Военный Парад
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1 комментарий
№1
27.04.2020 02:49
Цитата, q
В России перенесли дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Правильно. Так и надо и дальше бороться с переписыванием истории!!!
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