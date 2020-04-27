Войти
Российская газета

Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры

179
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Самый северный ракетный дивизион Вооруженных сил России провел учения на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" проверили его готовность к боевому применению.

Ракетчики все выполняли по строгому плану, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Сначала военнослужащих подняли по тревоге. Они подготовили технику и вывели ее из боксов. Потом совершили марш в конкретную точку, где развернули "Бастион" на побережье Баренцева моря.

Боевые расчеты комплексов поразили надводные цели условного противника с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки. Руководил учениями начальник отдела береговых войск Северного флота полковник Анатолий Белезеко. Учения на острове Земля Александры были признаны успешными.

"Бастион" - береговой ракетный комплекс. Предназначен для уничтожения надводных кораблей различных классов и наземных целей. Вооружен сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс". "Бастионы" стоят на вооружении арктических подразделений Северного флота - на островах Котельный и Земля Александры.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
ИТ
СФ
Похожие новости
13.05.2019
Угроза с севера: Пентагон атакует Арктику
12.04.2019
Как устроена база Минобороны "Северный клевер" в Арктике
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.09.2018
Daily Express (Великобритания): Российская угроза Третьей мировой войны
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды