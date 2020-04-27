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Интерфакс-АВН

АО "ГЛОНАСС" и фонд "Росконгресс" договорились о сотрудничестве

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Система ГЛОНАСС
Система ГЛОНАСС.
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Акционерное общество "ГЛОНАСС" и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения российских компетенций в области технологий обработки больших данных и создании цифровых платформ в транспортной отрасли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Фонд "Росконгресс" и акционерное общество "ГЛОНАСС" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместное развитие и продвижение, в том числе на международном уровне, отечественных компетенций в области технологий обработки больших телематических данных, участие в создании цифровых платформ в транспортной области", - сообщили в пресс-службе.

Также стороны планируют объединить усилия в организации профильного фонда по поддержке инновационных проектов в области навигационно-коммуникационных технологий, интернета вещей, искусственного интеллекта и микроэлектроники.

"Партнерство позволит повысить долю высокотехнологичной и наукоемкой продукции навигационно-коммуникационных технологий и электронной промышленности в общем объеме производства России, увеличить число организаций, осуществляющих технологические инновации в данной сфере, а также нарастить инвестиции в научные исследования и новейшие разработки в отрасли", - заявляют в АО "ГЛОНАСС".

Помимо этого, сотрудничество призвано повысить конкурентоспособность отечественных проектов на международной арене и способствовать реализации экспортного потенциала поддерживаемых навигационно-коммуникационных решений.

Подписи в документе поставили председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский, который заявил, что подписанный документ позволит форсировать внедрение перспективных российских разработок.

"Совместная реализация высокотехнологичных проектов с привлечением технических, организационных и финансовых ресурсов обеих сторон позволит ускорить внедрение перспективных отечественных решений и разработок, расширить сферы применения инфраструктуры и возможностей АО "ГЛОНАСС", - сказал Милашевский, слова которого приводит пресс-служба.

Он заявил, что экспертиза в создании цифровых решений востребована как российским, так и международным рынком, и выразил уверенность, что благодаря сотрудничеству с "Росконгрессом" этот потенциал будет раскрыт быстрее и эффективнее.

Кроме того, сотрудничество предполагает создание платформенных решений различного уровня.

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