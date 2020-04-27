Ростех заверяет в исполнении "Рособоронэкспортом" оружейных контрактов, невзирая на коронавирус

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) исполнит контрактные обязательства по поставкам оружия и военной техники иностранным заказчикам, отказ от выполнения из-за коронавируса исключен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"В настоящий момент вопрос об отмене, срыве или отказе от выполнения контрактов не стоит, все они находятся в стадии исполнения, делается все возможное для их обеспечения. "Рособоронэкспорт" ведет регулярные консультации с руководством Торгово-промышленной палаты РФ, МИД России и другими заинтересованными сторонами", - заявил представитель Ростеха.

Он заявил, что прилагаются все усилия, чтобы пандемия и связанные с ней масштабные ограничения не повлияли на отношения с партнерами в более чем 100 странах.

В Ростехе заявили, что иностранные представительства госкорпорации продолжают работу. "Представительства в зарубежных странах работают в штатном режиме с учетом эпидемиологической ситуации, карантинных мероприятий и правил, установленных властями в странах пребывания. Там, где необходимо, организованы удаленные рабочие места, презентационные мероприятия, встречи и переговоры переведены в режим онлайн", - сообщили в пресс-службе.

В госкорпорации заявили, что в единичных случаях, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и личным желанием, на территорию РФ вывезены члены семей сотрудников представительств.