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Военно-промышленный курьер

США намерены стать мировыми монополистами на рынке ядерных технологий

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство энергетики США в своей стратегии заявило, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере.

Согласно документу, американская сторона должна выйти на рынки, где доминируют госкомпании РФ и КНР, и восстановить свою позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших ядерных технологий. 

Министерство призывает не допустить установления прочных отношений России и Китая с восточноевропейскими и африканскими странами. Также предлагается наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями в целях национальной безопасности отказывать в импорте ядерного топлива, которое было произведено Россией или Китаем, сообщает РЕН ТВ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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