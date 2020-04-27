США намерены стать мировыми монополистами на рынке ядерных технологий

Министерство энергетики США в своей стратегии заявило, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере.

Согласно документу, американская сторона должна выйти на рынки, где доминируют госкомпании РФ и КНР, и восстановить свою позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших ядерных технологий.

Министерство призывает не допустить установления прочных отношений России и Китая с восточноевропейскими и африканскими странами. Также предлагается наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями в целях национальной безопасности отказывать в импорте ядерного топлива, которое было произведено Россией или Китаем, сообщает РЕН ТВ.