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ЦАМТО

Германия примет окончательное решение о закупке американских истребителей F/A-18E/F и самолетов РЭБ EA-18G в 2022-2023 гг.

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EA-18G Growler
EA-18G Growler.
Источник изображения: Andy Martinez / US Navy

ЦАМТО, 24 апреля. Чтобы избежать прямой конфронтации ХДС с партнером по коалиции – партией СДПГ, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 22 апреля заявила в Бундестаге, что окончательное решение о замене истребителей "Торнадо" будет принято в 2022 или 2023 году.

Согласно пресс-релизу немецкого военного ведомства, Министерство обороны Германии планирует начать закупку новых истребителей и самолетов РЭБ в 2025 году, две трети из которых будут европейского производства.

Отмечается, что новые самолеты должны начать поступать на вооружение ВВС Германии не позднее 2030 года, когда завершится срок эксплуатации парка истребителей "Торнадо".

На текущий момент проведены предварительные переговоры с концерном Airbus относительно приобретения 90 истребителей "Тайфун" и компанией Boeing по закупке 30 F/A-18E/F "Супер Хорнет" и 15 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер" уже проведены.

Предложение немецкого министра обороны было представлено членам Комитета по обороне в Бундестаге. Если депутаты согласятся с этим предложением, начнется детальное планирование проекта, который будет представлен парламенту в следующем законодательном периоде, другими словами, не ранее 2022 года, а, возможно, и в 2023 году. После этого Бундестаг примет окончательное решение об инвестициях в проект.

Напомним, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 16 апреля направила по электронной почте министру обороны США Марку Эсперу письмо-обязательство, официально подтвердив планы по закупке 30 истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет" и 15 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер" компании Boeing.

Издание Der Spiegel тогда сообщило, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, член консервативной партии ХДС, проигнорировала возражения партии СДПГ, партнера ХДС в правящей коалиции, относительно покупки истребителей компании Boeing. Это, по оценке Der Spiegel, приведет к серьезной конфронтации между двумя крупнейшими партиями.

Тем не менее, издание отмечало, что обязательство немецкого министра по закупке F/A-18E/F и EA-18G не "закрывает вопрос закупки", поскольку окончательное решение остается за Бундестагом, которое необходимо для утверждения финансирования каждого оборонного приобретения на сумму более 25 млн. евро. С точки зрения СДПГ, решение Аннегрет Крамп-Карренбауэр отправить электронное письмо с подтверждением заказа своему коллеге Марку Эсперу является "явной провокацией" (СДПГ выступает против предоставления такого крупного оружейного контракта американской фирме).

Справочно:

Месяц назад ВВС Германии в рамках программы замены истребителей "Торнадо" приняли решение приобрести 90 истребителей "Тайфун" консорциума "Еврофайтер, 30 F/A-18E/F "Супер Хорнет" и 15 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер".

Самолеты F/A-18E/F "Супер Хорнет" американского производства Берлин вынужден приобрести в связи с требованием НАТО иметь в наличии авиационную платформу, способную нести боеприпас B61 с ядерной БЧ (после снятия с вооружения истребителей "Торнадо", которые имеют данную опцию). Самолеты РЭБ EA-18G "Гроулер" заменят "Торнадо" ECR, выполняющие аналогичную функцию.

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Страны
Германия
США
Продукция
B61 ЯБ
EA-18
EF-2000
F-18
Panavia Tornado
Super Hornet
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