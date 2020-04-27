В КНР считают российский Ту-160 и американский B-1B «подозрительно похожими»

Источник изображения: topwar.ru

Не утихают споры, кто у кого скопировал стратегический бомбардировщик – США у России или наоборот. Ведь В-1В и Ту-160, являющиеся флагманами военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Российской Федерации, так "подозрительно похожи" друг на друга.

Разобраться в этом вопросе попытался китайский интернет-портал China.com.

Портал называет эти два самолета самыми главными сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками в мире, составляющими главную ударную силу боевой авиации США и России. При этом они имеют много общих конструктивных особенностей, да и внешне во многом похожи:

Если смотреть сверху, оба самолета чрезвычайно похожи: Ту-160 похож на большую модель В-1В, или В-1В можно назвать мало версией Ту-160.

Источник изображения: topwar.ru

В КНР отмечают, что оба самолета имеют крыло с изменяемой стреловидностью, крестообразную форму хвоста и ряд других схожих элементов.

Определить по дате создания, кто у кого скопировал бомбардировщик, невозможно, ведь и тот, и другой начали разрабатывать одновременно, с 1969 года.

Китайский портал приводит аргументы против версии, что «плагиатором» был СССР. Они обращают внимание на то, что предшественником советского Ту-160 был Ту-22, тоже имевший крыло изменяемой стреловидности. А после Ту-22 КБ Туполева создало сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. По мнению автора из Китая, Ту-160 создавался на основе Ту-22 и Ту-144, впитав себя характеристики этих двух самолетов.

Он не делает никаких выводов, считая, что уже невозможно разобраться, кто у кого скопировал бомбардировщик, да и скопировал ли вообще.