Командующий 1-й гвардейской танковой армией назвал преимущества Т-72Б3

Модернизированный основной боевой танк Т-72Б3 обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогичной бронетехникой других государств. Именно эти качества делают его грозным противником на поле боя и популярным у военных из разных стран.

Как отметил в интервью газете "Красная звезда" командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, Т-72Б3- это надежный танк. По вооружению, защите, средствам связи, эксплуатационным характеристикам и управлению он способен обнаруживать и уничтожать любого противника на поле боя.

- Он отличается от иностранных образцов намного меньшими габаритами, что делает его менее уязвимым. При этом он более скорострельный и обладает хорошими маршевыми способностями, - отметил генерал-лейтенант.

Данные качества подтвердились в ходе практических стрельб на полигонах, которые оборудованы мишенями, имитирующими тяжелую технику, артиллерийские системы и живую силу условного противника. Кстати, более 150 из них способны передвигаться и управляются по радио.

Николай Грищенко