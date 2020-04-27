Вызванный бомбардировщиком смерч показали на видео

В Сети показалось видео любопытного природного явления, вызванного работой правого двигателя фронтового бомбардировщика Су-24М. Засасываемая в воздухозаборник самолета водяная пыль с аэродромного бетона образовала пляшущий смерч.

- Эффект Рюмеля-Гатчинсона в исполнении АЛ-21Ф3 на видео. Или Пирогова-Воткина. Магия, в общем, - шутливо прокомментировал ролик опубликовавший его FighterBomber.

Зритель поинтересовался, не кормят ли таким образом авиационный двигатель рассыпанным по бетону лекарством.

- Он ищет камень. Каждый двигатель имеет целью найти себе камень. Или птичку, - объяснил FighterBomber.

Антон Валагин