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Российская газета

Коронавирус вывел из строя 26 кораблей ВМС США

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Источник изображения: U.S. Navy / Chris Liaghat

По состоянию на среду случаи COVID-19 были зафиксированы на 26 кораблях ВМС США, теперь все они стоят в портах или на верфях технического обслуживания. Общее число зараженных моряков американским военным руководством не называется, сообщает The National Interest.

Не приводится и полный список "выбывших" кораблей - по соображениям национальной безопасности. В то же время ВМС сообщили: в море в настоящее время находится 90 судов, где случаи заболевания новым коронавирусом не фиксировались.

Как уже сообщала "РГ", ранее стало известно о вспышке COVID-19 на авианосце USS Theodore Roosevelt. На этой неделе почти весь его экипаж был проверен на коронавирус, получено в общей сложности 710 положительных и 3 872 отрицательных результата. У значительного числа зараженных болезнь протекает бессимптомно. В данный момент руководство ВМС совместно с органами здравоохранения США проводит расследование, чтобы понять, как вирус проник на авианосец и насколько быстро он распространился.

В то же время, несмотря на уже выявленные случаи COVID-19, готовится к развертыванию другой авианосец - USS Nimitz. Экипаж в данный момент проходит 14-дневный карантин прямо на корабле. Из-за этого обстоятельства в плавании дольше запланированного остается USS Harry S. Truman.


Алексей Иванов

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
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