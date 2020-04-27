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Российская газета

Летающий танк: NI высоко оценил российский вертолет Ка-50

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Источник изображения: Вячеслав Афонин / РИА Новости

В США оценили российский ударный вертолет Ка-50, известный также как "Черная акула".

The National Interest называет эту машину летающим танком, отмечая, что Ка-50 является не только хорошо вооруженным и бронированным, но и невероятно маневренным вертолетом.

Как пишет издание, вместо основного и хвостового винтов Ка-50 имеет два основных винта, которые вращаются в противоположных направлениях и обеспечивают более высокую маневренность по сравнению с вертолетами, имеющими хвостовой винт.

Кроме того, Ка-50 является одним из немногих вертолетов, снабженных системой катапультирования пилота. При ее срабатывании отстреливаются лопасти винтов и верхняя часть фонаря кабины.

Вертолет может нести различные ракеты класса "воздух-поверхность". Также у Kа-50 на правом крыле имеется 30-миллиметровая пушка, которая способна вести огонь повышенной точности.

"Серьезная броня защищает Ка-50 от наземного огня. Фонарь способен выдержать попадание 12,7-миллиметровых боеприпасов, а кабина обеспечивает защиту от обстрела из 23-миллиметрового оружия. Лопасти винта изготовлены из композитного материала и могут выдерживать несколько попаданий из автоматического оружия", - говорится в публикации.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ка-50
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