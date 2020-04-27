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Военное обозрение

НПО им. Лавочкина начало создание разгонного блока для ракеты «Союз-5»

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Источник изображения: topwar.ru

Новый разгонный блок "Фрегат-СБУ" для перспективной ракеты "Союз-5" будет готов в течение трех лет, работы по его созданию уже начались. Об этом сообщил гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков.

НПО имени Лавочкина приступило к созданию нового разгонного блока для ракеты "Союз-5", его создание потребует минимальных финансовых затрат. Новый блок создается на основе уже существующего "Фрегат-СБ" и будет отличаться размерами сбрасываемых баков. На разработку блока "Фрегат-СБУ" отводится три года.

При запуске с космодрома "Байконур", "Союз-5" с "Фрегат-СБУ" способен вывести на геостационарную орбиту груз массой в 2,5 тонны, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру - до 5 тонн

- заявил Калмыков.

Отмечается, что принципиальных изменений в конструкцию и приборный состав нового блока вносить не требуется, они полностью аналогичны разгонному блоку "Фрегат-СБ", четырежды использовавшемуся для запуска ракет "Зенит". Новой разработкой у "Фрегата-СБУ" будет сбрасываемый блок баков, объем которых изменится, исходя из размера новой ракеты. При этом подчеркивается, что компоновочная, силовая и пневмогидравлическая схемы полностью будут взяты от разгонного блока "Фрегат-СБ".

Напомним, что новейшая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывается, в том числе, для вывода в космос пилотируемого корабля "Федерация".

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Продукция
Фрегат РБ
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