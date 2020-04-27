Ценой жизни: как испытывали первые советские реактивные истребители

24 апреля 1946 года начались летные испытания первых советских реактивных истребителей Як-15 и МиГ-9. Полеты с аэродрома в подмосковном Раменском прошли с интервалом в пару часов и, как гласит легенда, летчики-испытатели после обязательной программы поменялись машинами и протестировали их еще раз.

Однако укрощение "реактивного дракона" оказалось смертельно опасным делом. В 1963 году режиссер Татьяна Лиознова сняла замечательный кинофильм об этих драматических событиях - "Им покоряется небо".

Первым в 11:12 на прототипе истребителя МиГ-9 взлетел летчик-испытатель 1-го класса Алексей Гринчик. Его самолет был разработан в конструкторском бюро Артема Микояна и Михаила Гуревича, где решили отказаться от идеи копирования немецкого истребителя Ме-262 и пошли своим путем, разместив два двигателя в фюзеляже. Тем самым было уменьшено лобовое сопротивление. Максимальная скорость составляла 920 километров в час, самолет набирал ее за 4,5 минуты. Истребитель оснащался 37-мм пушкой с 40 снарядами и двумя 23-мм пушками с 80 снарядами для каждой.

В 13:56 летчик-испытатель Михаил Иванов поднял в воздух свой Як-15. При создании реактивного истребителя конструктор Александр Яковлев пошел по пути установки одного реактивного двигателя РД-10, аналога немецкого Jumo-004А. Максимальная скорость истребителя составляла 786 километров в час. Несмотря на то, что впоследствии Як-15 эксплуатировался в качестве переходного самолета для переучивания летного персонала на реактивную технику, на нем были установлены две 23-мм пушки с боезапасом по 60 снарядов.

Заводские полеты обоих самолетов прошли успешно, но катастрофа 11 июля 1946 года едва не поставила крест на карьере МиГ-9. Пилот Алексей Гринчик решил удивить комиссию из ВВС и исполнил несколько крутых виражей, но на высоте 150 метров истребитель перевернулся "на спину" и ушел в отвесное пике, врезавшись в землю на краю аэродрома.

В мемуарах Игоря Шелеста "Лечу за мечтой" есть фрагмент, посвященный этому трагическому эпизоду. Летчик-испытатель Сергей Анохин, наблюдавший за последним полетом товарища, сказал: "Такие моменты не забываются. Можешь себе представить, когда я увидел, что он перевернулся на спину, стал опускать нос к земле, я, предчувствуя недоброе, с каким-то внутренним стоном поймал себя на мысли, что отдаю ручку от себя за него".

А через два года ушел из жизни Михаил Иванов, который на самолете Як-23 разбился 14 июля 1948 года при подготовке к авиационному параду. На высоте около 100 метров у истребителя отвалилось правое крыло, и машина на большой скорости перевернулась. Пилота выбросило из кабины, он упал прямо около главной трибуны.

Хотя первые советские турбореактивные истребители выпускались небольшими партиями, они помогли обучить сотни пилотов управлять новой техникой. Всего было выпущено 610 МиГ-9 и 280 Як-15.

Николай Грищенко