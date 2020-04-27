О минусах модульного стрелкового оружия

Источник изображения: компания Beretta

В последнее время активно проявляет себя тенденция на модульность стрелкового оружия. Производители пистолетов и штурмовых винтовок в разных странах мира предлагают образцы, которые могут трансформировать так, как того пожелает владелец.

Дополнительным набором пистолет превращается, превращается пистолет… ну если не в штурмовую винтовку, конечно… то по меньшей мере может изменить калибр или длину ствола для изменения начальной скорости пули, а соответственно – поражающей способности.

Чешские, американские, итальянские, немецкие производители идут по такому пути как модульность. Казалось бы, тренд на будущее окончательно определён. Но так ли это? Ведь есть в вопросе модульности и свои нюансы, которые к плюсам такого оружия отнести точно не получится.

Например, Beretta предлагает полуавтоматический пистолет APX FDE (магазин на 17 патронов), который позиционируется как пистолет для военных и полицейских подразделений. При этом сообщается, что пистолет может быть позиционирован «под массового оператора».

Но с «массовым оператором» в случае использования модульного оружия возникают сложности. Если в случае с Beretta APX FDE модульность не предусматривает смены калибра – он остаётся равным 9 мм, то во многих других случаях такая смена при варианте модульности предусмотрена.

В военных кругах отмечают, что для массовых поставок это лишнее. Во-первых, для выполнения задач, не относящих отношения к деятельности подразделений специального назначения, сменные варианты с калибром, накладками и прочим в подавляющем большинстве случаев вряд ли понадобятся. Во-вторых, такое стрелковое оружие и обойдётся при его приобретении зачастую в разы дороже стандартных пистолетов и штурмовых винтовок (автоматов).

Другое дело, когда идёт речь о выполнении специальных боевых задач, под каждую из которых может понадобиться конкретный вариант «ствола», калибра боеприпаса. Однако и здесь о модульного оружия есть свои минусы, ведь для выполнения задачи роль может играть доля секунды. И если боец спецназа в режиме цейтнота начнёт соображать, какой модуль для пистолета ему сейчас использовать, то это может дать фору противнику.

Представители спецподразделений отмечают и ещё один минус: постоянная смена модулей стрелкового оружия в конечном итоге требует особого ухода за пистолетом, а в зависимости от варианта оружия может привести к влиянию на итоговую точность и кучность стрельбы.