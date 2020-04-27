Type 075: второй пошёл

Китайский флот стремительно растёт. Всего через семь месяцев после спуска на воду головного корабля проекта Type 075 на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае из сухого дока вывели второй десантный корабль-вертолётоносец.

На верфи Hudong-Zhonghua ведётся постройка ещё как минимум одного «десантника» проекта Type 075. Эти корабли станут основой амфибийных сил морской пехоты НОАК. В составе ВМС Китая уже находятся универсальные корабли-вертолётоносцы (Type 071 и Makassar), но они оснащены сравнительно небольшими вертолётными площадками, тогда как у кораблей проекта Type 075 вся верхняя палуба представляет собой взлётно-посадочную полосу.

Второй десантный корабль проекта Type 075

По различным данным, длина кораблей проекта Type 075 составляет от 235 до 250 м, а водоизмещение достигает 36 000 т. По габаритам китайские десантные корабли схожи с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов каждый.

Второй десантный корабль проекта Type 075 Источник изображения: facebook.com/Modern-Chinese-Warplanes

Недавно на первом корабле проекта Type 075 произошёл пожар. На фотографиях и видео, опубликованных китайскими пользователями в социальных сетях, показан корабль проекта Type 075 в густых клубах чёрного дыма. Предположительно, пожар возник на нижних палубах в кормовой части. Пресс-служба ВМС НОАК и предприятие Hudong-Zhonghua Shipyard, на верфи которого достраивается корабль, не давали комментариев относительно происшествия.